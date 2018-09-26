На Октябрьском проспекте обокрали 18-летнего кировчанина

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-26T15:57:38+03:00

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Вечером 18-летний кировчанин прогуливался по Октябрьскому проспекту. В это время к нему подошел 20-летний молодой человек, начал угрожать и требовать отдать ему вещи. Преступник отобрал у парня сотовый телефон, часы и наушники. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Пострадавший обратился в полицию, свой ущерб он оценил в 5680 рублей, - пояснили в ведомстве. - Оперативный дежурный передал приметы нарядам. Вскоре мужчину задержали в районе ж/д вокзала. Похищенное имущество у него изъяли.

Злоумышленником оказался неработающий кировчанин. Сейчас в отношении подозреваемого в грабеже возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УМВД рекомендуют сразу же обращаться в полицию, если против вас совершено преступление. Это поможет сразу же найти и задержать преступника.