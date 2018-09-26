Депутаты гордумы не приняли новые правила размещения рекламы в Кирове

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-26T12:59:55+03:00

«Городская реклама» еще весной 2018 года разработала проект, по которому оговаривались ограничения размещения рекламных конструкций в Кирове. Фото: mariafm.ru

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Депутаты Кировской городской думы на пленарном заседании не приняли новые правила размещения рекламных конструкций.

Напомним, МКУ «Городская реклама» еще весной 2018 года разработала проект, по которому оговаривались ограничения размещения рекламных конструкций в Кирове.

Так, проект запрещает размещать рекламные конструкции на фасадах многоквартирных домов высотой в 5 и менее этажей, а также на нежилых зданиях, строениях и сооружениях высотой менее 3 этажей.

Отдельно в документе оговариваются правила по размещению медиафасадов и проекционных установок. На фасадах многоквартирных домов минимальная площадь информационного поля должна составлять 100 кв. м, для иных объектов недвижимости - 50 кв. м. Медиафасады и установки должны располагаться на расстоянии не ближе 45 кв. м от границ объекта культурного наследия. На рекламных конструкциях, устанавливаемых вне территорий общего пользования, определяется площадь информационного поля - не более 2,16 кв. м.

Этот вопрос активно обсуждался с весны текущего года. Власти города подчеркивали, что ограничения направлены на регламентацию правил размещения рекламных конструкций, чтобы наконец очистить город от «рекламного шума».

Но предприниматели, которые занимаются рекламным бизнесом, не раз заявляли, что эти ограничения заставят их свернуть бизнес, даже назывались цифры возможных уволенных работников - до 400 человек.

Активные управдома также выступали резко против, так как жилые дома сейчас могут получать дополнительный доход от рекламы на своих фасадах.

На заседании Кировской думы, которое состоялось 26 сентября 2018 года, глава администрации Кирова Илья Шульгин еще раз подчеркнул, что вопрос по рекламе согласован с прокуратурой и правовым управлением.

- В Москве ни на одном здании не увидите того, чего быть не должно, все регламентировано, мы предлагаем сделать в Кирове то же самое, - заявил Шульгин. - Уже с весны мы ведем планомерную работу по демонтажу незаконной рекламы, но эта процедура требует времени. Поэтому данный вопрос - лишь часть большой работы по очистке города от пестроты и «рекламного шума». До конца года выделены средства в бюджете на снос незаконной рекламы, а после счет будет выставлен владельцам.

Но депутаты Кировской городской думы предложенные администрацией города ограничения по размещению рекламных конструкций не поддержали.