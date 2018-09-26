В Ленинском районе обустроят восемь детских площадок

СЕГОДНЯ 11:49 2018-09-26T12:51:02+03:00

Новые детские площадки обустроят до конца 2018 года. Фото: admkirov.ru

Их расположат во дворах многоквартирных домов

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В Ленинском районе до конца 2018 года появится восемь новых площадок. Их разместят во дворах многоквартирных домов. Обустройство детских площадок пройдет в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Кировской гордумы.

Четыре из восьми площадок на улицах Ленина,137, Блюхера, 32, Некрасова, 9, и Октябрьском проспекте, 118, уже оснастили новыми игровыми детскими комплексами. Сейчас игровое оборудование устанавливают во дворе дома № 30 по улице Комсомольской.

По словам руководителя ЦМА Ленинского района Ольги Лаймберг, адреса для новых детских площадок выбирали сами жители на заседании общественного совета центра местной активности.