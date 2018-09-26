2018-09-26T11:19:19+03:00
Общество

Житель Яранска регулярно избивал своего 7-летнего пасынка

Во время побоев мужчина был пьян
Анна КРЮКОВА
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Таким образом мужчина надеялся получить послушание от ребенкаТаким образом мужчина надеялся получить послушание от ребенкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Яранске завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина регулярно избивал своего 7-летнего пасынка. Своими действиями он причинил ребенку физические и психические страдания. Об этом сообщили в Следкоме Кировской области.

- Мужчина неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наносил ребенку удары ремнем, - пояснили в ведомстве. - Делал он для того, чтобы добиться послушания от сына своей жены.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенных в отношении заведомо несовершеннолетнего». На время следствия мужчину заключили под стражу. Сейчас дело направлено в суд. Обвиняемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В Следственном комитете по Кировской области напоминают о работе круглосуточной линии «Ребенок в опасности». Туда могут обратиться любые граждане и рассказать о преступлении против малолетнего ребенка. Все обращения, поступившие по номеру «123», будут сразу же рассмотрены.

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