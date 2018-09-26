2018-09-26T16:18:13+03:00
Общество

В Кирове появились новые улицы Русская и Столичная

Депутаты Кировской городской думы одобрили названия
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Кирове появились новые улицы: Русская и СтоличнаяВ Кирове появились новые улицы: Русская и СтоличнаяФото: Валерий РОМАНОВ
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В Кирове дали названия новым улицам на земельных участках, которые выделены многодетным семьям. Новые названия согласовал Совет по топонимии, а также утвердили депутаты Кировской городской думы на пленарном заседании, которое прошло 26 сентября 2018 года.

Так, теперь в деревне Колобовщина появились новые улицы: Русская и Ракитная. Здесь выделены участки для индивидуального жилого домостроения для граждан, которые имеют трех и более детей.

Новые улицы появились в поселке Садаковском: Столичная, Проульская и Высокая, а также проезд Столичный.

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