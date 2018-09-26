В Чистых прудах овчарка покусала 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 09:54 2018-09-26T11:11:49+03:00

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Во вторник, 25 сентября, кировчанка сообщила в соцсетях, что на ее двоих детей напала собака. Это произошло около 12.00 недалеко от детского сада в Чистых прудах. По словам местной жительницы, овчарку выгуливал хозяин на ослабленном поводке и без намордника.

- Собака набросилась на двух детей 7 лет, - рассказала Ольга в группе «Чистые пруды - жилой район г. Кирова». - Одного ребенка животное слегка укусило. Хозяин собаки сразу же скрылся!

После этого кировчанка обратилась в травмбольницу, где врачи порекомендовали обязательно поставить детям уколы от бешенства. Теперь женщина просит откликнуться очевидцев и помочь ей найти хозяина собаки.

Напомним, что жителям города разрешено выгуливать животных без поводка только на специально отведенных для этого территориях. В Кирове таких площадок две: в Кочуровском парке и в поселке Садаковском. Вне этих территорий животных нужно выгуливать в наморднике и на коротком поводке. Иначе хозяевам придется понести административную ответственность - заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.