МЧС: на Киров надвигается сильный циклон, ожидаются заморозки, дожди

25 Сент. 18:22 2018-09-26T08:20:18+03:00

Ближайшие дни область будет находиться под воздействием сильного циклона

Область два дня будет находиться под влиянием непогоды

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В кировском Гидрометцентре предупредили, что до четверга, 27 сентября 2018 года, регион попадет под воздействие сильного циклона. А это значит, что ближайшие дни ожидаются дождливыми, холодными и очень ветреными.

Завтра, 26 сентября, температура воздуха не будет превышать +4...+9 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В четверг, 27 сентября, ночью возможны заморозки: температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем же температура воздуха составит +10 градусов Цельсия.