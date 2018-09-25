Кировчанин, пытавшийся купить свободу друга-насильника, должен заплатить 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-25T16:48:58+03:00

Кировчанин пытался спасти от тюрьмы своего друга, но в итоге сам оказался за решеткой Фото: Олег ЗОЛОТО

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Во вторник суд признал виновным 54-летнего мужчину, который пытался подкупить следователя. Кировчанин предложил сотруднику следкома два миллиона рублей за то, чтобы тот отпустил его задержанного приятеля под домашний арест. К слову, его друг обвиняется в растлении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила областная прокуратура.

Напомним, что незадачливый взяткодатель пришел в кафе к следователю с пачкой денег. Предложил их взамен на смену наказания своему приятелю. Как позже он признался, своего друга после освобождения из-под стражи, он хотел вывезти из страны.

Но в ответ мужчина получил категоричный отказ. Но несмотря, на разъяснение следователя, что дача взятки должностному лицу — это уголовно наказуемое преступление, мужчина настаивал на своем. Старший следователь немедля сообщил об инциденте руководству, после чего мужчину задержали сотрудники ФСБ.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере». После расследования, суд Ленинского района вынес вердикт: кировчанин проведет 4 года в тюрьме и заплатит 20 миллионов рублей.