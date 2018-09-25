Следователи проверят обстоятельства смерти младенца в Афанасьевском районе
Несколько дней назад в деревне Илюши Афанасьевского района скончался 11-месячный мальчик. Об этом сообщают «Омутнинские вести+». Все началось с того, что ребенок упал и получил травму. Сначала его доставили в центральную районную больницу в Афанасьево, затем отец увез его в больницу в Омутнинск.
- Местные жители утверждают, что мальчику успели сделать операцию, - сообщает портал. - Однако его не смогли вывести из наркоза. Ребенок вскоре скончался.
Причиной смерти ребенка могла стать именно травма, несовместимая с жизнью. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в Омутнинском межрайонном следственном отделе. Сейчас обстоятельства гибели ребенка проверяют специалисты.