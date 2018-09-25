Двух кировчан осудили за рыбалку на реке Вятке

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-25T16:10:46+03:00

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В Кировской области двое мужчин могут сесть на два года за незаконный вылов рыбы. Преступления были совершены на реке Вятке в Советском и Юрьянском районе. Об этом сообщила пресс-служба ЛО МВД России на транспорте.

Первый нарушитель был пойман на 379-м километре главного судового хода Вятки. 63-летний житель Советского района рыбачил на лодке с помощью сети.

Вторым пойманным рыбаком стал 45-летний мужчина, который охотился вблизи поселка городского типа Мурыгино. По реке кировчанин сплавлялся на моторной лодке, добыча была поймана также с помощью сети.

В общей сложности рыбаки выловили 19 чешуйчатых особей: стерляди, щук, чехони. Природоресурсному потенциалу региона они нанесли ущерб в пять тысяч рублей.

В отношении каждого из рыбаков возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, которое они могут понести, - это два года заключения.