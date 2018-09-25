В кировские дороги вложат 45 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-25T13:50:13+03:00

По словам Ильи Шульгина, из всех планов по благоустройству города «в топе дороги и тротуары» Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА

Часть этой суммы могут потратить на Западный обход и новые развязки

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На ремонт кировских дорог и строительство новых объектов городу требуется 45 млрд рублей. Об этом рассказал глава городской администрации Илья Шульгин. По словам сити-менеджера, из всех планов по преобразованию Кирова к 650-летию сейчас «в топе дороги и тротуары».

- Давно назрела потребность в Западном обходе, развязках и дублерах, - пояснил Илья Шульгин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове». - На все эти работы требуется именно такая сумма. Собрать деньги можно будет через участие в федеральных программах либо в рамках государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о том, что на глобальное благоустройство Кирова требуется 120 млрд рублей.