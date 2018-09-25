В Кирове пять дней назад пропала 14-летняя девочка
Ориентировку на подростка составили волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Из дома девушка ушла 19 сентября 2018 года. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Евгения Рассомахина, 14-летняя кировчанка, ушла из дома в прошлую среду, 19 сентября 2018 года. Прошло уже пять дней, а она до сих пор не вернулась домой, на связь с родителями, друзьями она не выходила.
На вид Женя ростом 155 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и черными по плечи волосами. Когда Женя уходила из дома, она была одета в темно-синие штаны, ботинки со стразами и в бирюзовую ветровку. С собой у девочки был рюкзак.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Жени, просьба сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.