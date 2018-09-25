В Кирове лось погиб от удара с ВАЗом

СЕГОДНЯ 12:32 2018-09-25T13:53:57+03:00

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На 12 километре автодороги «Вятка», на подъезде к Кирову, произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль наехал на лося, который неожиданно вышел на дорогу. Авария случилась без пяти семь вечера. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Кировской области.

За рулем ВАЗ-2115 находился 26-летний мужчина. От удара с крупным животным автомобиль вылетел в кювет, а его передняя часть сильно помята. Водитель получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. А вот животное от удара умерло на месте.

Лось умер на месте. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Напомним, что в прошлый четверг на кирово-чепецком повороте тоже пострадал лось. Водитель легковушки не смог быстро среагировать и наехал на перебегавшее дорогу животное. В результате столкновения у лося были перебиты задние ноги и его усыпили.