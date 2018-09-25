В кировские дома наконец-то придет тепло: власти опубликовали график подключений
С сегодняшнего дня в кировские дома постепенно начнут подавать тепло. Такое решение принял глава администрации города Кирова Илья Шульгин и подписал постановление о подаче тепла. Аргументировав это тем, что в город пришли холода.
График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа
Документ гласит, что все теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны обеспечить подачу тепла в дома кировчан.
График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа
Для сохранения целостности отремонтированных сетей отопление будет включаться постепенно, соответственно графику.
График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа
Так, согласно этому списку, последний многоквартирный дом будет подключен к отоплению на десятый день, то есть 4 октября 2018 года.
График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа
Также в горадминистрации отметили, что всем руководителям организаций, учреждений, предприятий необходимо каждый день отчитываться в департаменте городского хозяйства о подаче тепла в объекты, которыми они заправляют.
График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа
С графиком подключения можно ознакомиться на сайте администрации города Кирова.