В кировские дома наконец-то придет тепло: власти опубликовали график подключений

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-25T13:55:36+03:00

В течение десяти дней во все дома Кирова придет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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С сегодняшнего дня в кировские дома постепенно начнут подавать тепло. Такое решение принял глава администрации города Кирова Илья Шульгин и подписал постановление о подаче тепла. Аргументировав это тем, что в город пришли холода.

График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа

Документ гласит, что все теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны обеспечить подачу тепла в дома кировчан.

График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа

Для сохранения целостности отремонтированных сетей отопление будет включаться постепенно, соответственно графику.

График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа

Так, согласно этому списку, последний многоквартирный дом будет подключен к отоплению на десятый день, то есть 4 октября 2018 года.

График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа

Также в горадминистрации отметили, что всем руководителям организаций, учреждений, предприятий необходимо каждый день отчитываться в департаменте городского хозяйства о подаче тепла в объекты, которыми они заправляют.

График подключения домов к системе отопления. Фото: скриншот с документа

С графиком подключения можно ознакомиться на сайте администрации города Кирова.