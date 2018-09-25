В Советске девушка украла кошелек у спящего посетителя кафе

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-25T12:20:04+03:00

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Житель Советска обратился в полицию и сообщил, что его обокрали. Кто-то вытащил из кармана его брюк кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей. Об этом рассказали в УМВД по Кировской области.

- Кража произошла в кафе по улице Строителей в Советске, - пояснили в ведомстве. - Там 30-летний потерпевший уснул за столиком. Этим около 05.00 утра воспользовалась другая посетительница. Она вытащила у мужчины портмоне.

Подозреваемой оказалась 27-летняя неработающая женщина. У нее изъяли портмоне. В отношении дамы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», максимальное наказание по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.