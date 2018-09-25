В Кирове задержали пьяного автоугонщика

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-25T12:18:51+03:00

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В минувшую субботу, 22 сентября, в Кирове был задержан водитель мотоцикла. Как сообщает управление Росгвардии по региону, ЧП произошло около 02.00 часов ночи на улице Попова. Патруль Росгвардии остановил мотоцикл, водитель которого грубо нарушал правила движения.

- Водителем оказался 27-летний кировчанин, - отметили в Росгвардии. - При этом он сел за руль, будучи пьяным. Более того, выяснилось, что он управлял не собственным мотоциклом. Транспортное средство было украдено им из гаража в Нововятске.

Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам ГИБДД для дальнейших разбирательств.