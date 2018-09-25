В Кирове четвертый день подряд разыскивают 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-25T13:24:26+03:00

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В Кирове четвертый день подряд ведутся поиски 15-летней Полины Хашаевой. В последний раз девушку видели еще на прошлой неделе, 21 сентября. В этот день она около 23.00 вышла из дома в Ленинском районе. С тех пор ничего о местонахождении подростка не известно. Информация о пропаже девушки появилась в группе отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Волонтеры и сотрудники полиции призывают кировчан помочь разыскать Полину. Девушке на вид 16-17 лет, рост 156 см, плотное телосложение, каштановые волосы до пояса, зеленые глаза. Она была одета в розовую куртку, черные кроссовки. С собой взяла черный рюкзак.

Если вам известно, где находится девушка, просьба позвонить по телефонам 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного). vk00302