В Кирове за незаконный бизнес будут судить бывшего сотрудника минздрава

СЕГОДНЯ 19:26 2018-09-24T19:26:56+03:00

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В Кирове будут судить бывшего начальника отдела материально-ресурсного обеспечения минздрава Кировской области. Чиновник занимал руководящую дожность и при этом развивал свой бизнес. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

- Обвиняемый руководил фирмой, которая занималась техническим обслуживанием средств обеспечения пожарной безопасности зданий, - пояснили в ведомстве. - Бизнес по документам был оформлен на его тещу.

Используя свое служебное положение в 2017-2018 годах, он предоставлял своей фирме преимущества. К примеру, его организация заключила договоры на оказание услуг с 12 областными государственными учреждениями.

Также чиновник вынудил подписать их руководитедей акты приемки невыполненных услуг и перечислить ему денежные средства на сумму более 100 тысяч рублей. Однако часть руководителей отказались перечислить деньги, и обман раскрылся.

Сейчас чиновник признал свою вину. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Назаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Покушение на совершение мошенничества».