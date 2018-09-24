В Слободском больше двух недель назад пропала молодая женщина

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-24T17:24:48+03:00

О том, где сейчас находится женщина, неизвестно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В начале сентября она ушла из дома в неизвестном направлении

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Галина Черных ушла из дома 8 сентября 2018 года в неизвестном направлении. С тех пор прошло больше двух недель, но она так и не выходила на связь. Ее родственники и друзья даже не знают, в чем она ушла.

Галина Николаевна ростом 158 сантиметров, нормального телосложения, с карими глазами и с каштановыми волосами средней длины.

Если вы знаете, где сейчас находится Галина Черных или куда она направилась, просьба сообщить информацию по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.