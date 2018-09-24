2018-09-24T18:11:41+03:00
Происшествия

Ради наживы кировчанин на сутки снимал квартиры и выносил из них телевизоры

За три ночи парень похитил техники на 76 тысяч рублей
Елизавета Захарова
Поделиться:
Кировчанин снимал квартиры на сутки и похищал оттуда телевизорыКировчанин снимал квартиры на сутки и похищал оттуда телевизорыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

22-летний кировчанин сядет в тюрьму на 6 лет за то, что похитил три телевизора из квартир, которые снимал на сутки. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники полиции выяснили, что первой «жертвой» домушника стала квартира на улице Воровского, оттуда мужчина вынес телевизор за 12 тысяч рублей. Из второй квартиры на Горького - телевизор за 35 тысяч рублей. Третьей стала квартира на улице Сурикова с телевизором за 29 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении молодого, ранее не судимого кировчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состоялся двадцатый выпуск слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров
В Кирове за незаконный бизнес будут судить бывшего сотрудника минздрава
Светоотражающий спрей, созданный в ВятГУ, признан лучшим технологическим проектом на Втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
В Слободском больше двух недель назад пропала молодая женщина
На трассе «Вятка» столкнулись две иномарки, четверо человек пострадали
Директором филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Дмитрий Трушков
В Кирово-Чепецке мужчина напал на своего собутыльника с топором
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Кировстат: в 2017 году на кафе кировчанин потратил 8,5 тысяч рублей
«УРАЛХИМ» продолжает поддержку детского спорта в Кирово-Чепецке
В Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальона
В Кирове завершили ремонт дорог. В сроки не уложились
Кировским терапевтам платят за снижение смертности
В Кирове разыскали пропавшую 10-летнюю девочку
На площади Конева сбили пешехода: мужчину срочно госпитализировали
Кировчанка осталась без денег, покупая бассейн через соцсети