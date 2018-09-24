Ради наживы кировчанин на сутки снимал квартиры и выносил из них телевизоры
22-летний кировчанин сядет в тюрьму на 6 лет за то, что похитил три телевизора из квартир, которые снимал на сутки. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.
Сотрудники полиции выяснили, что первой «жертвой» домушника стала квартира на улице Воровского, оттуда мужчина вынес телевизор за 12 тысяч рублей. Из второй квартиры на Горького - телевизор за 35 тысяч рублей. Третьей стала квартира на улице Сурикова с телевизором за 29 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении молодого, ранее не судимого кировчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.