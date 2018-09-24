На трассе «Вятка» столкнулись две иномарки, четверо человек пострадали

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-24T17:13:52+03:00

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Сегодня, 24 сентября, на 8 км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили «Комсомольской правде» в Кирове» в областной Госавтоинспекции, авария произошла около 13.15. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Шкода Фабиа» и «Субару», ехавшие во встречном направлении.

ДТП по дороге в Юрью.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

- В аварии пострадало четверо человек, - отметили в УГИБДД по Кировской области. - Трое из них были срочно госпитализированы. Данных о том, кто стал виновником аварии и почему машины столкнулись, пока что нет.

Специалисты Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства этого ДТП.