2018-09-24T17:13:52+03:00
Происшествия

На трассе «Вятка» столкнулись две иномарки, четверо человек пострадали

Троих доставили в больницу
Анна Волконская
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Авария произошла сегодня днем. Фото: Алексей Шуклин vk.com/ky43_ubezhisheАвария произошла сегодня днем. Фото: Алексей Шуклин vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 24 сентября, на 8 км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили «Комсомольской правде» в Кирове» в областной Госавтоинспекции, авария произошла около 13.15. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: «Шкода Фабиа» и «Субару», ехавшие во встречном направлении.

ДТП по дороге в Юрью.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

- В аварии пострадало четверо человек, - отметили в УГИБДД по Кировской области. - Трое из них были срочно госпитализированы. Данных о том, кто стал виновником аварии и почему машины столкнулись, пока что нет.

Специалисты Госавтоинспекции устанавливают все детали и обстоятельства этого ДТП.

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