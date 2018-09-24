В Кирово-Чепецке мужчина напал на своего собутыльника с топором

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-24T17:16:15+03:00

Его жертве удалось выжить после нескольких ударов по шее и голове

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40-летний житель Кирово-Чепецка был срочно госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ранами на лице и шее. Его избил приятель-собутыльник. Топором. ЧП произошло в субботу, 22 сентября 2018 года.

К произошедшему подключились сотрудники полиции. Они выяснили, что потерпевший вместе со своим 50-летним приятелем выпивал у дома на улице Советской. Но между ними вспыхнула ссора, в ходе которой вспыльчивый мужчина сходил домой за топором. После чего несколько раз ударил друга по шее, лицу и голове.

Мужчине удалось спастись: очевидцы немедля вызвали на место происшествия медиков, и потерпевшего госпитализировали. В это время нападавший сбежал.

Но в скором времени кирово-чепецкого Раскольникова задержали. В настоящее время решается вопрос об его аресте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается: очевидцы и подозреваемый допрошены, место преступления осмотрено, экспертизы назначены.