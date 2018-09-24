Кировстат: в 2017 году на кафе кировчанин потратил 8,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-24T16:45:41+03:00

Кировчане стали тратить на походы в кафе на 36 рублей меньше Фото: Валерий РОМАНОВ

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Кировстат опубликовал данные о том, сколько в нашей области заведений общественного питания и сколько за год в них проедает среднестатистический житель. Так, за 2017 год в среднем кировчанин потратил на походы в закусочные, столовые, кафе и рестораны 8 437 рублей. А это, с учетом инфляции, на 39 рублей меньше, чем в 2016 году.

- По обороту общественного питания на человека Кировская область по-прежнему находится на 3 месте в Приволжском федеральном округе, - комментируют в ведомстве. - А по России - на 35 месте, хотя в 2016 году была на семь позиций выше.

Всего в области насчитывается 1995 предприятий общественного питания. Из них 56% - кафе и рестораны, принадлежащие малому предпринимательству, индивидуальные предприниматели владели 14% региональных предприятий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 2017 год в Кирове существовало:

908 столовых в учебных заведениях, организациях, на промышленных предприятиях;

367 общественных столовых, закусочных;

720 ресторанов и кафе;

102 900 посадочных мест во всех заведениях общественного питания.