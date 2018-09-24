2018-09-24T16:00:02+03:00
Происшествия

В Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальона

Он отобрал у девушки 55 тысяч рублей
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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В Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальонаВ Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальонаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Вятских Полянах суд признал мужчину виновным в разбое.

Еще в мае 2018 года 26-летний местный житель зашел в отделение почты, которое находится на ул. Ленина в городе Вятские Поляны. В руке он держал булыжник. Он стал требовать от девушки-почтальона отдать ему деньги, которые лежали в кассе отделения. Чтобы предать весомости своим требованиям, он несколько раз ударил несчастную камнем, после чего девушка отдала молодому человеку все, что было: 55 тысяч рублей.

Когда мужчина убежал, перепуганный почтальон сообщила в полицию. Преступника задержали.

Прокуратура Вятскополянского района подписала заключительное обвинение по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины и приговорил обвиняемого к 5,6 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

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