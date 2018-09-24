2018-09-24T15:04:06+03:00
Общество

Кировским терапевтам платят за снижение смертности

С 1 июля доплату в 5 и 10 тысяч рублей получили 190 врачей
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
В Кировской области врачам доплачивают за снижение смертностиВ Кировской области врачам доплачивают за снижение смертностиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Кировской области начали доплачивать врачам, которые добились снижения смертности на участке. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев на видеоселекторном совещании с главными врачами медицинских организаций региона.

Новые выплаты уже выдали 190 терапевтам региона, из них 68 получили надбавку в 10 тысяч рублей, 122 - в 5 тысяч рублей.

Андрей Черняев подчеркнул, что все показатели смертности берут из единой медицинской информационной системы, которая объединяет все больницы региона. Таким образом руководители медицинских организаций и Министерство здравоохранения получают информацию о работе конкретного врача пофамильно.

В районах области лидерами по доле врачей, получивших стимулирующую выплату, стали Даровская, Кирово-Чепецкая и Верхнекамская центральные районные больницы, в городе Кирове - клиническая больница № 7 им. В. И. Юрловой.

Напомним, что в новых майских указах президент поставил задачу повысить продолжительность жизни населения. Чтобы выполнить задачу, в Кировской области и была введена новая мера стимулирующего характера для участковых врачей (терапевтов, врачей общей практики и семейных врачей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состоялся двадцатый выпуск слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров
В Кирове за незаконный бизнес будут судить бывшего сотрудника минздрава
Светоотражающий спрей, созданный в ВятГУ, признан лучшим технологическим проектом на Втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
В Слободском больше двух недель назад пропала молодая женщина
Ради наживы кировчанин на сутки снимал квартиры и выносил из них телевизоры
На трассе «Вятка» столкнулись две иномарки, четверо человек пострадали
Директором филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Дмитрий Трушков
В Кирово-Чепецке мужчина напал на своего собутыльника с топором
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Кировстат: в 2017 году на кафе кировчанин потратил 8,5 тысяч рублей
«УРАЛХИМ» продолжает поддержку детского спорта в Кирово-Чепецке
В Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальона
В Кирове завершили ремонт дорог. В сроки не уложились
В Кирове разыскали пропавшую 10-летнюю девочку
На площади Конева сбили пешехода: мужчину срочно госпитализировали
Кировчанка осталась без денег, покупая бассейн через соцсети