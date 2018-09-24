Кировским терапевтам платят за снижение смертности

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-24T15:04:06+03:00

С 1 июля доплату в 5 и 10 тысяч рублей получили 190 врачей

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В Кировской области начали доплачивать врачам, которые добились снижения смертности на участке. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев на видеоселекторном совещании с главными врачами медицинских организаций региона.

Новые выплаты уже выдали 190 терапевтам региона, из них 68 получили надбавку в 10 тысяч рублей, 122 - в 5 тысяч рублей.

Андрей Черняев подчеркнул, что все показатели смертности берут из единой медицинской информационной системы, которая объединяет все больницы региона. Таким образом руководители медицинских организаций и Министерство здравоохранения получают информацию о работе конкретного врача пофамильно.

В районах области лидерами по доле врачей, получивших стимулирующую выплату, стали Даровская, Кирово-Чепецкая и Верхнекамская центральные районные больницы, в городе Кирове - клиническая больница № 7 им. В. И. Юрловой.

Напомним, что в новых майских указах президент поставил задачу повысить продолжительность жизни населения. Чтобы выполнить задачу, в Кировской области и была введена новая мера стимулирующего характера для участковых врачей (терапевтов, врачей общей практики и семейных врачей).