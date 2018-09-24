2018-09-24T12:36:13+03:00
Происшествия

На площади Конева сбили пешехода: мужчину срочно госпитализировали

Пострадавший получил тяжелые травмы головы
Анна КРЮКОВА
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Водитель ВАЗа не успел затормозить. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheВодитель ВАЗа не успел затормозить. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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В субботу, 22 сентября, на улице Воровского, в районе площади Конева, произошло ДТП с пострадавшим. Мужчина в 20.10 перебегал дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В это время его сбил ВАЗ. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- Пострадавшему мужчине 35 лет, - пояснили в ведомстве. - Он получил серьезные травмы головы, его срочно госпитализировали.

За рулем автомобиля находился 19-летний водитель. Молодой человек не ожидал, что кто-то окажется на пешеходном переходе при запрещающем сигнале светофора, и не успел затормозить.

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