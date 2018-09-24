2018-09-24T12:35:03+03:00
Происшествия

Кировчанка осталась без денег, покупая бассейн через соцсети

Девушка лишилась 4 тыс. рублей
Анна Волконская
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Потерпевшая девушка сама перевела деньги мошенникуПотерпевшая девушка сама перевела деньги мошенникуФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Дистанционный мошенник оставил без денег 28-летнюю кировчанку. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области. Как выяснилось, девушка решила приобрести через интернет сухой бассейн с шарами. Вскоре она нашла в соцсети Instagram подходящее объявление. «Продавец» попросил у нее предоплату за бассейн. Девушка перевела деньги, однако свою покупку так и не получила.

- В итоге дистанционный мошенник похитил у кировчанки 4 тыс. 350 рублей, - отметили в УМВД. - Девушка не сразу поняла, что ее обманули. Однако, когда она поняла, что стала жертвой мошенника, сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции уже приступили к поискам дистанционного мошенника.

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