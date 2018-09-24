Новая рабочая неделя в Кирове окажется дождливой
Последние теплые выходные в сентябре закончились. Впереди кировчан ожидают дожди и похолодание. Погода изменится уже в понедельник. После полудня в городе пройдет дождь. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов, ночью ожидается +8.
Во вторник и среду в Кирове также пройдет небольшой дождь. Походает еще сильнее - днем будет +10...+11. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов.
В четверг, 27 сентября, в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +8 градусов. Ночью будет всего +3. В пятницу в Кирове целый день будет идти небольшой дождь. Днем ожидается +9 градусов, ночью похолодает до +3.