2018-09-24T12:33:14+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Кирове окажется дождливой

В город придут осадки и ветер
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В Кирове ожидается похолодание. Фото: pixabay.comВ Кирове ожидается похолодание. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Последние теплые выходные в сентябре закончились. Впереди кировчан ожидают дожди и похолодание. Погода изменится уже в понедельник. После полудня в городе пройдет дождь. Температура воздуха днем поднимется до +17 градусов, ночью ожидается +8.

Во вторник и среду в Кирове также пройдет небольшой дождь. Походает еще сильнее - днем будет +10...+11. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов.

В четверг, 27 сентября, в городе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +8 градусов. Ночью будет всего +3. В пятницу в Кирове целый день будет идти небольшой дождь. Днем ожидается +9 градусов, ночью похолодает до +3.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Состоялся двадцатый выпуск слушателей Президентской программы подготовки управленческих кадров
В Кирове за незаконный бизнес будут судить бывшего сотрудника минздрава
Светоотражающий спрей, созданный в ВятГУ, признан лучшим технологическим проектом на Втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
В Слободском больше двух недель назад пропала молодая женщина
Ради наживы кировчанин на сутки снимал квартиры и выносил из них телевизоры
На трассе «Вятка» столкнулись две иномарки, четверо человек пострадали
Директором филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назначен Дмитрий Трушков
В Кирово-Чепецке мужчина напал на своего собутыльника с топором
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Кировстат: в 2017 году на кафе кировчанин потратил 8,5 тысяч рублей
«УРАЛХИМ» продолжает поддержку детского спорта в Кирово-Чепецке
В Вятских Полянах мужчина с булыжником напал на почтальона
В Кирове завершили ремонт дорог. В сроки не уложились
Кировским терапевтам платят за снижение смертности
В Кирове разыскали пропавшую 10-летнюю девочку
На площади Конева сбили пешехода: мужчину срочно госпитализировали
Кировчанка осталась без денег, покупая бассейн через соцсети