Житель Яранска ночью залез в кафе, выпил коньяк и съел шоколад
Мужчину уже передали полиции
Росгвардейцы задержали нарушителя порядкаФото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшей ночью в Яранске был задержан местный житель, пробравшийся на охраняемый объект. Как сообщает управление Росгвардии по региону, ЧП произошло около 00.30 часов ночи: в одном из яранских кафе сработала охранная сигнализация. Выяснилось, что в банкетном зале кафе уже после закрытия остался один из посетителей.
- Преступником оказался безработный 46-летний местный житель, - отметили в управлении Росгвардии. - Ранее мужчина уже имел судимость. Установлено, что в кафе он выпил стоявшую в баре бутылку коньяка и съел плитку шоколада.
Росгвардейцы передали 46-летнего мужчину в полицию для дальнейших разбирательств.