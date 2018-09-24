2018-09-24T12:31:44+03:00
Общество

В Приморье открыли памятник уроженцу Кировской области генералу Асапову

В малмыжском селе имя героя уже носит его родная школа, а вскоре в его честь будет названа и улица
Виктория ЛЕБЕДЕВА
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Валерий Асапов погиб в Сирии год назад. Фото: администрация УссурийскаВалерий Асапов погиб в Сирии год назад. Фото: администрация Уссурийска
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В Уссурийске открыли памятник генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии. Бюст воздвигли возле штаба подразделения, на Аллее Славы.

Напомним, что 24 сентября 2017 года в Сирии во время сражения за Дайр-эз-Заур генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб. По данным Минобороны, генерал находился прямо на передовой, когда мина попала в командный пункт. Он стал первым российским офицером столь высокого ранга, погибшим в Сирии.

Валерий Асапов родом из Кировской области. Он родился в 1966 году в поселке Калинино Малмыжского района. Здесь прошло его детство, тут он ходил в школу. В ней на уроках НВП еще школьником пообещал, что станет генералом. Здесь живут его родные братья, похоронена мама.

В последний раз Валерий Григорьевич приезжал в Малмыж летом 2017 года. Тогда он приходил в летний лагерь к школьникам и рассказывал о своей службе.

В школе родного села Калинино есть стенд, который рассказывает о «дяде Валере» - так здесь ребята ласково называют генерала.

Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля 2018 года, родной школе Асапова в селе Калинино присвоили его имя. У двери школы появилась новая табличка с его именем.

В церемонии участвовал и родной брат Валерия Асапова Вячеслав. Он рассказал, что Валерий Асапов был старшим ребенком в семье. Всего их было четверо мальчишек. С детства старший сын привык помогать матери по хозяйству, заступался за братьев. Друзья вспоминают, что он был очень целеустремленным.

- Мы были всегда под крылом. На самом деле он был всегда далеко, приезжал редко. Но то, что он есть, всегда ощущалось. Он никогда особо много не говорил. Позвонит. Спросит, как дела. И уже знаешь: он держал все под контролем, - рассказал на церемонии брат героя Вячеслав Асапов.

Также в Калинино планируют назвать именем Валерия Асапова одну из улиц села.

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