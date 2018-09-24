За звание самой красивой деревни Кировской области борются 9 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-24T12:27:17+03:00

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В Кировской области проходит конкурс по определению самой красивой деревни и самого красивого малого города. В пятницу, 21 сентября, завершился второй этап конкурса. К этому времени комиссия объехала всех участников отбора. А уже 25 сентября состоится заседание экспертной комиссии, на котором будут подведены итоги.

В номинации «Самая красивая деревня Вятского края» участвуют 9 претендентов: Дворяне (Яранского района), Собаки (Уржумского района), Каринка (Кирово-Чепецкого), Пиксур (Даровской район), Мокино (Советского района), Кобра (Даровского района), Стрельская (Опаринского района), Суна (Зуевского района), Бобино (Слободского района).

А во второй номинации - «Самый красивый малый город Вятского края» - участвуют Яранск, Нолинск и Слободской.

Для участия в конкурсе деревни должны были соответствовать огромному перечню критериев, например, красота архитектуры, активность и инициативность населения, наличие памятников культуры, архитектуры, истории или природы. Учитывали даже отсутствие борщевика в округе и свор бездомных собак.

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 19 октября в ДК «Родина» в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Победителю помогут развивать туризм.