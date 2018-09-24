МЧС предупреждает о сильном ветре в Кировской области

СЕГОДНЯ 08:57 2018-09-24T09:25:53+03:00

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По данным МЧС по Кировской области, 24 сентября 2018 года днем в регионе усилится ветер, порывы ожидаются до 18 метров в секунду. Кировчан просят быть внимательнее: не стоять под деревьями, электропроводами и рекламными щитами, а также не оставлять под ними автомобили.

Об ухудшении погоды уже предупреждены главы муниципальных образований области и руководители служб жизнеобеспечения, а также аварийно-восстановительные бригады (электросетей, связи, дорожно-ремонтной службы, ЖКХ).

По прогнозу Гидрометцентра России, в Кировской области с 24 сентября установится дождливая погода с редкими прояснениями. Температура воздуха днем опустится до +7...+12 градусов, а ночью будет подходить к нулю.