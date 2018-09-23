В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников

СЕГОДНЯ 08:28 2018-09-23T08:28:41+03:00

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В скором времени в Кирове появится новая школа на тысячу мест. Фундамент здания учебного заведения заложили в микрорайоне Чистые Пруды на улице Мостовицкой, 2. Информация об этом появился на сайте регионального Министерства образования.

- Строительные работы на данном участке начались в августе этого года, - пояснили в пресс-службе ведомства. – На данный момент заканчивается монтаж фундамента основного здания, уже завершилась установка свайного поля и вырыт котлован для физкультурно-оздоровительного комплекса. Стоит отметить, что строительство идет на опережение, поэтому планируется закончить строительство в 2019 году.

Отметим, что подрядчиком выступает компания-застройщик «Кировспецмонтаж». А на возведение и оснащение всем необходимым оборудованием было выделено порядка 709 миллионов рублей. Из которых большая часть, а именно 673 миллиона – это средства федерального бюджета. 35 миллионов – это средства из областного бюджета, а остаток – вложения муниципалитета.