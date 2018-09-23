2018-09-23T07:54:24+03:00
Общество

Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка

Ребенок ушел из дома субботним утром
Елизавета Захарова
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Девочка ушла из дома почти сутки назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirovДевочка ушла из дома почти сутки назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кирове объявили розыск 10-летней Киры Никоноровой. Девочка ушла из дома в субботу, 22 сентября 2018 года, около 11.00. Почти сутки родственники ребенка не знают, где Кира.

Ростом девочка 150 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и светлыми волосами ниже плеч. Волосы были забраны в хвост.

Кира была одета в сине-красно-бежевое пальто, синее платье до колена и серые колготки. На ногах – черные кеды на белой подошве. С собой у ребенка был черный кожаный рюкзак.

Просьба ко всем неравнодушным посмотреть во дворах, в подъездах, поискать ребенка на улицах города.

- Если вы увидите Киру, то немедля сообщите инфоргу или позвоните в полицию, - координируют добровольцев в отряде «Лиза Алерт». – Сами не походите к девочке: она может быть очень напугана и от вас может просто убежать.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просьба сообщить ее по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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