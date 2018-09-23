2018-09-23T07:41:17+03:00
Происшествия

В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста

Ребенок получил небольшой перелом одной ноги
Елизавета Захарова
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В Кирове напротив клуба бетоновоз наехал на велосипедиста. Фото: vk.com/kirovdpsВ Кирове напротив клуба бетоновоз наехал на велосипедиста. Фото: vk.com/kirovdps
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В Кирове, на улице Ломоносова, рядом с РЦ «Неон» произошло очередное ДТП с велосипедистом. На этот раз, бетоновоз наехал на ребенка: велосипед и мальчик оказались под колесами автомобиля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в паблике «МДПС».

По предварительным данным, по пешеходному переходу мальчик ехал на велосипеде. После столкновения, и он и его «мустанг» оказались под многотонным грузовым автомобилем. Мальчик выжил, отделался лишь небольшим переломом ноги. Сейчас ребенок уже дома.

- Врачи сказали второй раз сегодня родился, - написала в комментариях кировчанка, мама мальчика. - После таких столкновений последствия намного печальнее бывают.

На данный момент причины и обстоятельства аварии выясняются. Официальных сведений не поступало.

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