2018-09-22T07:17:26+03:00
Общество

По Пижанскому району бегает бешеная лиса

В Кирове зарегистрировано уже семь подобных случаев
Елизавета Захарова
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В Кирове зарегистрирован очередной случай бешенства. Фото: vetuprkirov.ruВ Кирове зарегистрирован очередной случай бешенства. Фото: vetuprkirov.ru
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В Кировской области зарегистрирован седьмой случай бешенства лисы. В этот раз опасное животное появилось в деревне Лукино Пижанского района. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Кировской области.

20 сентября 2018 года на территорию этой деревни забежала дикая лисица. После того, как ее поймали, отправили в кировскую ветеринарную клинику. Где после проведенных экспертиз было установлена, что она заражена бешенством.

На сегодняшний день, в регионе зарегистрировано уже 13 случаев бешенства: 7 у лисиц, 4 у енотов и у одной собаки и одной коровы. Основными районами, где были найдены животные в Арбажском, Котельническом, Лебяжском, Оричевском, Пижанском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.

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