В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину

22 Сент. 07:05 2018-09-22T07:05:38+03:00

Автобус наехал на женщину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Чепчанка получила травмы, но от госпитализации отказалась

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В Кирове-Чепецке произошла авария: маршрутный автобус сбил местную жительницу. Об этом сообщило Управление ГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло в четверг, 20 сентября 2018 года, в десять минут одиннадцатого вечера. На проспекте Мира, у дома №29, маршрутный автобус №2, под управлением 56-летнего водителя сбил 45-летнюю женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения чепчанка получила травмы. Но госпитализация ей не понадобилась.