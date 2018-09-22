2018-09-22T07:05:38+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину

Чепчанка получила травмы, но от госпитализации отказалась
Елизавета Захарова
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Автобус наехал на женщину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД России по Кировской областиАвтобус наехал на женщину на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД России по Кировской области
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В Кирове-Чепецке произошла авария: маршрутный автобус сбил местную жительницу. Об этом сообщило Управление ГИБДД России по Кировской области.

ДТП произошло в четверг, 20 сентября 2018 года, в десять минут одиннадцатого вечера. На проспекте Мира, у дома №29, маршрутный автобус №2, под управлением 56-летнего водителя сбил 45-летнюю женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения чепчанка получила травмы. Но госпитализация ей не понадобилась.

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