Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида

22 Сент. 06:54 2018-09-22T06:54:38+03:00

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В лесу Юрьянского района, Кировской области сотрудники полиции совместно с волонтерами нашли ушедшего сутки назад грибника-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

О том, что житель Юрьянского района заблудился в лесу сотрудникам правоохранительных органов сообщил сам грибник. Найдя точку, где сотовый телефон ловит сеть, мужчина позвонил в полицию, сказав, что он где-то в районе 41-ого километра железной дороги.

Житель Юрьянского района около обеда ушел за грибами. Но обратно выйти к своему садовому обществу он не смог – заблудился. К слову, 57-летний мужчина является инвалидом.

На его поиски отправились не только сотрудники полиции и МЧС, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они прочесывали лес целую ночь: мужчина лишь изредка снова выходил на связь и пытался примерно объяснить, где он находится, также он говорил, что слышит сигнальные ракеты, а это значит, что поиски идут в верном направлении.

Мужчину нашли около шести утра сегодня утром, 21 сентября 2018 года. Как оказалось, мужчина забрел на три километра вглубь леса – не туда, где он предполагал.