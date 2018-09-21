В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов

21 Сент. 18:59 2018-09-21T18:59:44+03:00

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Следственный отдел по Вятским Полянам закрыл уголовное дело против замначальника городского отдела судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

Напомним, экс-супруга пристава являлась должником по исполнительному производству. Мужчина предупредил бывшую жену о том, что деньги с ее банковской карты скоро будут списаны в счет долга. Женщина успела снять со счета 17 тысяч рублей, и пристав-исполнитель не смог взыскать с нее долги. Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Сегодня стало известно о том, что уголовное дело против него прекращено: специалисты не посчитали действия пристава нарушением закона.