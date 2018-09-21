КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт

21 Сент. 18:13 2018-09-21T18:13:40+03:00

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Сегодня, 21 сентября Арбитражный суд признал банкротом АО «Кировская региональная ипотечная корпорация». Данная информация опубликована в электронной картотеке дел суда. Напомним, 1 марта 2018 года кредитор «ОРБАНК» потребовал признать компанию банкротом. Общая сумма иска превысила 116 млн рублей. Однако суд по различным причинам откладывался несколько раз.

Сейчас в отношении КРИКа начато конкурсное производство. Суд определит управляющего имуществом корпорации.

Стоит отметить, что гендиректор КРИКа Виталий Шмаков был задержан при получении взятки в 5 млн рублей всего через два месяца после своего назначения. В ноябре прошлого года его приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и оштрафовали на 15 млн рублей.