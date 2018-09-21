Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье

21 Сент. 16:24 2018-09-21T16:24:48+03:00

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Дистанционные мошенники лишили жительницу Кирова крупной суммы денег. Как сообщает УМВД по Кировской области, несколько дней назад 47-летняя женщина решила продать одежду через популярный интернет-сайт. Кировчанка опубликовала объявление о продаже платья, вскоре после этого с ней связалась «покупательница». Деньги мошенница предложила перевести на банковскую карту.

- Потерпевшая назвала все данные своей карты, в том числе защитный код и код из смс-сообщения, - пояснили в УМВД. - Это нужно было мошеннице якобы для того, чтобы перевести деньги. Однако, как только «покупательница» получила все данные, с банковской карты кировчанки исчезли 118 тыс. рублей.

Полицейские приступили к поискам мошенницы. Уголовное дело уже возбуждено.