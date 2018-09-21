Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду

21 Сент. 16:04 2018-09-21T17:54:03+03:00

Об этом сообщили в мэрии

Изменить размер текста: A A

УК Ленинского района произведет перерасчет оплаты за поставку горячей воды. Об этом стало известно вчера, 20 сентября, в ходе встречи с председателями домовых советов. По данным пресс-службы города Кирова, во встрече также приняли участие специалисты Госжилинспекции и департамента городского хозяйства.

- В Ленинской УК признают, что поставки горячей воды были недостаточными, - пояснили в пресс-службе города. - Все жители вскоре получат перерасчет квитанций, он будет сделан по данным общедомовых приборов учета.

Напомним, УК Ленинского района - одна из крупнейших управляющих организаций в Кирове. Недавно компания получила паспорт готовности к отопительному сезону.