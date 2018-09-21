Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате

21 Сент. 15:03 2018-09-21T15:03:04+03:00

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В прокуратуре Кировской области подвели итоги работы за 8 месяцев 2018 года. За это время сотрудники полиции провели более 900 проверок и выявили свыше 5,7 тысяч нарушений трудовых прав граждан.

- После проверок 400 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, к административной - почти 500, - отметили в прокуратуре. - Расследуется 9 уголовных дел.

Также горрайпрокуроры направили в суды более 2,4 тыс. заявлений о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 59 млн рублей. В итоге, работодатели вернули жителям Кировской области 92 млн рублей задолженности по заработной плате.