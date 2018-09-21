2018-09-21T17:42:41+03:00
Общество

Директора службы такси оштрафовали за прием на работу экс-полицейского

Мужчина нарушил закон о борьбе с коррупцией
Александр ЧАРУШИН
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За прием на работу экс-инспектора ДПС руководитель фирмы заплатит 20 тыс. рублей штрафаЗа прием на работу экс-инспектора ДПС руководитель фирмы заплатит 20 тыс. рублей штрафаФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Руководителя одной из служб заказа такси в Туже наказали за трудоустройство бывшего сотрудника полиции. Как сообщает прокуратура Кировской области, экс-инспектор ДПС был принят на работу в марте 2018 года. Об этом директор компании, вопреки закону, не сообщил в региональное УМВД. Это было расценено как факт коррупции.

- Федеральный закон обязывает работодателя сообщить о приеме экс-госслужащего в течение 10 дней, - пояснили в областной прокуратуре. - Руководитель фирмы этого не сделал. Против мужчины был составлен протокол по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное трудоустройство бывшего госслужащего». Суд назначил ему штраф в размере 20 тыс. рублей.

Напомним, неделей ранее мы сообщали об аналогичном случае, произошедшем в Кирове. В страховой компании взяли на работу экс-сотрудника налоговой инспекции, за это страховщики также получили штрафы.

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