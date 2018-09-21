В Кирове вдоль стадиона школы № 40 установят шумозащитные экраны

21 Сент. 13:00 2018-09-21T17:39:02+03:00

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Вдоль стадиона кировской школы № 40 установят шумозащитные экраны. Конструкции снизят шум от оживленной трассы, которую откроют рядом с жильем и школой в 2019 году. Об этом сообщили в Кировской городской думе.

На установку экранов необходимо 340 тысяч рублей. В этом году средства на эти конструкции в городском бюджете не предусмотрены. Однако в 2019 году работы по установке экранов включены в план по ремонту образовательных организаций.

Напомним, что строительством путепровода в Чистых прудах занимается «Мостотряд-46». Объект планируют сдать в августе 2019 года. Во время работ местные жители домов по улицам Ивана Попова и Комсомольской пожаловались на отсутствие дороги, тротуаров и мусорных контейнеров. В итоге подрядчик удлинил деревянные тротуары и установил дополнительные контейнеры для мусора. Кроме того, завершен ремонт дороги на улица Красина от Грибоедова до Попова. Это обеспечило нормальный подъезд к школе и приемному покою больницы.