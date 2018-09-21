Безработный кировчанин вынес из столовой 30 тысяч рублей

21 Сент. 12:41 2018-09-21T14:38:24+03:00

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На днях в полицию обратилась сотрудница одной из кировских столовых. Женщина сообщила, что из ее рабочего кабинета исчезли 30 тыс. рублей. По словам потерпевшей, она ненадолго вышла из помещения и не закрыла входную дверь, а пропажу денег заметила, когда вернулась обратно. Полицейским вскоре передали записи видеокамеры, которые «засекли» подозреваемого в краже.

- Сыщики сразу узнали этого мужчину, - пояснили в УМВД по Кировской области. - Им оказался ранее судимый безработный 65-летний кировчанин. Вскоре вор был задержан, а украденные деньги - изъяты. Уголовное дело против мужчины возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальное наказание может составить пять лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается.