2018-09-21T17:35:13+03:00
Происшествия

Чепчанина осудили за нападение на офис микрозаймов

Он отправится в колонию на три с половиной года
Александр ЧАРУШИН
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Лицо чепчанина было скрыто за вязаной шапкой с отверстиями для глаз. Фото: Архив «КП»Лицо чепчанина было скрыто за вязаной шапкой с отверстиями для глаз. Фото: Архив «КП»
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В Кирово-Чепецке завершился судебный процесс над мужчиной, ограбившим офис микрозаймов. Как сообщает городская прокуратура, само ЧП произошло 17 апреля текущего года. Местный житель закрыл лицо вязаной шапкой с отверстиями для глаз, взял кухонный нож и пошел грабить офис микрофинансовой компании. Чепчанин забрал из кассы 23,2 тысячи рублей, угрожая менеджеру ножом. После чего скрылся.

- Уголовное дело против мужчины возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Вооруженный разбой», - пояснили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Суд признал его виновным в нападении на офис микрозаймов. Теперь мужчина проведет три с половиной года в колонии.

Стоит отметить, что приговор еще не вступил в законную силу. Чепчанин может попытаться обжаловать решение суда.

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