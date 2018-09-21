2018-09-21T17:33:10+03:00
Общество

В Кирове могут появиться деревянные игровые площадки

Проект находится на стадии проработки
Анна КРЮКОВА
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Рабочая группа рассмотрела несколько вариантов дизайн-проектов. Фото: mlh43.ruРабочая группа рассмотрела несколько вариантов дизайн-проектов. Фото: mlh43.ru
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Министерство лесного хозяйства Кировской области работает над проектом по созданию детских площадок из дерева. В рабочую группу вошли представители министерства, муниципального образования «Город Киров», лесопереработчики и члены научно-образовательного сообщества. На первом заседании они рассмотрели места, где могут быть установлены площадки и несколько вариантов дизайн-проектов.

- Игровые площадки из дерева являются наиболее экологичными и эстетически привлекательными, - отметил заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков. - Изготавливать их будут на предприятиях нашей области, а главное - они будут радовать маленьких жителей города.

Сейчас в работу над проектом также включились предприятия лесопромышленного комплекса. Они готовы построить несколько детских площадок, которые украсят город.

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