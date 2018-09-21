В Юрьянском районе мужчина сутки назад ушел в лес и пропал

21 Сент. 11:10 2018-09-21T17:31:18+03:00

С собой у него было только ведро

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В Юрьянском районе Кировской области 59-летний Владимир Линнас ушел в лес и не вернулся. Прошли сутки с тех пор, как житель закрытого автономного территориального объединения «Первомайский» пропал. О мужчине по-прежнему нет никаких вестей. Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил Владимира Альбертовича в розыск.

На вид мужчина ростом 160-165 сантиметров, плотного телосложения, с короткострижеными русыми волосами и густыми усами.

В лес мужчина ушел в светло-серой ветровке, брюках и сапогах. С собой у него было только ведро.

Если у вас есть информация о том, где сейчас находится Владимир Линнас, просьба сообщить ее по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.