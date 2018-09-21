2,4 млн рублей вернулись в Фонд капремонта после жалоб прокуратуры

21 Сент. 11:05 2018-09-21T17:29:33+03:00

Деньги были потрачены с нарушением законодательства страны

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района Кирова вмешалась в деятельность регионального Фонда капитального ремонта. Специалисты проверили работу Фонда по соблюдению жилищного законодательства и выявили нарушений на сумму свыше 2,4 млн рублей. В шести кировских домах капитально отремонтировали системы электричества за деньги фонда, хотя по закону такие работы должны проводиться за счет собственников жилья.

- В итоге траты 2,4 млн рублей из средств Фонда капитального ремонта оказались нецелевыми, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Нарушения коснулись домов по адресам ул. Некрасова, 40а, ул. Калинина, 30, ул. Пугачева, 14б, ул. Чапаева, 51, ул. Воровского, 54/3, и ул. Горького, 35а. Прокурор Ленинского района потребовал устранить нарушения.

Вскоре все незаконно потраченные деньги вернулись на счета Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области.