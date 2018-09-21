2018-09-21T17:29:33+03:00
Общество

2,4 млн рублей вернулись в Фонд капремонта после жалоб прокуратуры

Деньги были потрачены с нарушением законодательства страны
Александр ЧАРУШИН
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Прокурор потребовал вернуть все деньги, потраченные нецелевым образомПрокурор потребовал вернуть все деньги, потраченные нецелевым образомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Прокуратура Ленинского района Кирова вмешалась в деятельность регионального Фонда капитального ремонта. Специалисты проверили работу Фонда по соблюдению жилищного законодательства и выявили нарушений на сумму свыше 2,4 млн рублей. В шести кировских домах капитально отремонтировали системы электричества за деньги фонда, хотя по закону такие работы должны проводиться за счет собственников жилья.

- В итоге траты 2,4 млн рублей из средств Фонда капитального ремонта оказались нецелевыми, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Нарушения коснулись домов по адресам ул. Некрасова, 40а, ул. Калинина, 30, ул. Пугачева, 14б, ул. Чапаева, 51, ул. Воровского, 54/3, и ул. Горького, 35а. Прокурор Ленинского района потребовал устранить нарушения.

Вскоре все незаконно потраченные деньги вернулись на счета Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области.

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